 

Взрывное устройство сработало в халяльной лавке в Нидерландах

27.07.2021, 11:46, Новости дня
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Взрывное устройство сработало ночью в халяльной мясной лавке в городе Хертогенбос на юге Нидерландов, сообщила Нидерландская вещательная корпорация (NOS).

В результате взрыва была повреждена входная дверь магазина, также у нескольких автомобилей и автобусной остановки разбились стекла, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило в полицию около двух часов ночи. Полиция обнаружила в мясной лавке второе взрывное устройство, которое не сработало. По данным NOS, правоохранители приняли решение эвакуировать жителей 13 близлежащих зданий, однако к утру все они вернулись к себе домой.

Ранее в поселке Жарковский в Тверской области сработало взрывное устройство, погиб мужчина. 



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