РПЦ отказалась проводить крестный ход в Москве

…в День крещения Руси из-за COVID-19.

Русская православная церковь отказалась от проведения традиционного крестного хода в Москве в честь Дня крещения Руси 28 июля, передает ТАСС со ссылкой на председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

«Что касается Москвы, то у нас несколько лет подряд был крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру, но 28 июля этого крестного хода не будет в связи со сложной эпидемической ситуацией», — сказал он.

Легойда отметил, что при этом богослужения не отменяются.

В Казани 21 июля тысячи людей вышли на крестный ход в разгар третьей волны коронавируса. Мероприятие открыло торжества по поводу освящения собора Казанской иконы Божией Матери. В правительстве Татарстана отметили, что заявленная численность участников крестного хода — до 7 тысяч человек. Перед шествием состоялся молебен в Благовещенском Соборе, туда пустили только 300 человек из-за коронавирусных ограничений.

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