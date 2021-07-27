Назван состав жюри шоу “Україна має талант”

В публикации отмечается, что в состав жюри будут входить четыре человека.

“В разных выпусках шоу к Притуле, Мишиной и Коту присоединятся люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на различных международных аренах”, – сообщили организаторы шоу. Имена приглашенных членов жюри пока не называются.

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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Контекст:

Первый сезон шоу “Україна має талант” был показан на СТБ в 2009 году, а последний – в 2017-м.

Премьера нового сезона шоу “Україна має талант” запланирована на осень 2021 года. Его ведущим стал Григорий Решетник.

Мишина 26 июля заявила, что участие в шоу является причиной ее решения перейти на украинский язык общения в том числе и со своими фолловерами в социальных сетях.

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