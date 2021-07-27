В Киеве сегодня пройдет ход УПЦ МП к годовщине крещения Руси. Центр столицы перекрыт

На сайте УПЦ МП отмечается, что молебен по случаю годовщины крещения Руси начнется в 13.00. После завершения молебна состоится большой Крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Мероприятия продлятся и 28 июля. В этот день в 9.00 начнется литургия на площади перед Успенским собором Лавры, которую возглавит митрополит УПЦ МП Онуфрий.

В связи с этим с 6.00 27 июля в Киеве перекрыли движение на улицах:

Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)

Большая Житомирская (от улицы Владимирская во Владимирский проезда)

Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)

Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)

Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14.00 будет перекрыто движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);

на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Судя по Google Картам из-за ограничения движения центр столицы сейчас стоит в пробках.

Скриншот: google.com.ua

Фотограф Ян Доброносов в Facebook опубликовал первые фото с подготовки к сегодняшним мероприятиям.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/6088668891150679

Контекст:

День Крещения Руси–Украины ежегодно отмечается 28 июля. Этот праздник установлен согласно указу Президента от 25 июля 2008 года. В этот же день Православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

В прошлом году ход к годовщине крещения Руси не проводили из-за карантинных ограничений.

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