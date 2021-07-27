Соглашение Германии и США по газопроводу “Северный поток – 2” побуждает Россию к агрессии – МИД Польши

По мнению дипломата, немецко-американское соглашение в этом вопросе было плохим решением, которое побуждает Россию к агрессивным действиям.

Яблонский напомнил, что за последние несколько лет Россия ответственна за начало войны в Украине, преследования оппозиционеров и убийства независимых журналистов. Он уверен, что разрешением на завершение строительных работ по газопроводу, США и Германия показали президенту России Владимиру Путину, что все такие меры могут быть эффективно осуществлены.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В компании – оператора газопровода 11 июля заявляли, что “Северный поток – 2” достроен на 98% и его строительство завершат в августе.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили о заключении соглашения по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет.

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

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