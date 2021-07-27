 

Соглашение Германии и США по газопроводу “Северный поток – 2” побуждает Россию к агрессии – МИД Польши

27.07.2021, 11:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По мнению дипломата, немецко-американское соглашение в этом вопросе было плохим решением, которое побуждает Россию к агрессивным действиям.

Яблонский напомнил, что за последние несколько лет Россия ответственна за начало войны в Украине, преследования оппозиционеров и убийства независимых журналистов. Он уверен, что разрешением на завершение строительных работ по газопроводу, США и Германия показали президенту России Владимиру Путину, что все такие меры могут быть эффективно осуществлены.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В компании – оператора газопровода 11 июля заявляли, что “Северный поток – 2” достроен на 98% и его строительство завершат в августе.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили о заключении соглашения по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет.

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.11 / В Краматорске фотографировали бюллетени, в Одессе агитировали за одного из кандидатов. КИУ сообщил о нарушениях на выборах

25.07 / В США заявили о продолжении авиаударов по талибам в Афганистане

15.09 / Опубликовано первое фото Навального после выхода из комы

22.12 / Эксперты объяснили включение главы Нижегородской области в список губернаторов «новой волны»

15.09 / Младший брат Синдзо Абэ получил пост министра обороны Японии

01.09 / Генштаб Беларуси порекомендовал “не шутить с армией страны”

19.10 / Новый КПВВ “Счастье” в Луганской области планируют открыть 10 ноября – штаб ООС

08.07 / В Подмосковье объявили о новом этапе снятия ограничений

20.07 / “Вай, какая девушка. Глаз не отвести”. Внучка Ротару засветила голую грудь в ультракоротком топе

09.01 / Сатановский высказался о пришедшей на смену Трампу «гремучей смеси»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybins[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика