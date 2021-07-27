Названы ситуации, когда стоит отключить интернет на телефоне

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27.07.2021, 11:18, Разное
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Эксперт сферы цифровых технологий Арсений Шельцин пояснил о ситуациях, в которых стоит отключить интернет на смартфоне. Этой несложной операцией можно не только сэкономить трафик, но и продлить срок работы самого устройства.
В современных смартфонах функция доступа к мобильному интернету чрезвычайно проста. Дешевизна пакетов с гигабайтами трафика также способствует активному применению функции. Однако постоянное включение данной опции может привести к непреднамеренным расходам и выходу смартфона из строя. Причиной этому является, как разъясняет специалист сферы цифровых технологий Арсений Шельцин, не только расход трафика сверх лимитированных гигабайт тарифного пакета, что влечет, соответственно, и излишние финансовые расходы.

Отключив интернет в телефоне, можно также сэкономить заряд аккумуляторной батареи, избежав выхода аппарата из строя в самый неподходящий момент. Дело в том, что многие приложения, особенно популярных мессенджеров, обновляют статистику уведомлений и сообщений практически каждую секунду. Такая активация с передачей новой информации от серверных центров к смартфону крайне быстро расходует заряд.

Кроме того, большое количество интернет-сервисов специально создаются с расчетом постоянного возвращения пользователя в интернет-сеть. Это не только отнимает время, использует заряд батареи, изнашивая ее раньше времени, но и перегружает человека излишним информационным шумом.

Следует отметить, что вопрос постоянно включенного интернета в телефоне касается не только мобильной передачи данных, но и Wi-Fi. Однако, как пишет «Инфореактор», при таком сценарии использования смартфона во-первых, не расходуется мобильный трафик, во-вторых, аккумулятор устройства теряет меньше энергии.

Источник: inforeactor.ru



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