Минздрав разрешил провести совместное испытание «Спутника Лайт» и AstraZeneca

Руководство Минздрава РФ одобрило совместные испытания препаратов «Спутника Лайт» и AstraZeneca. Согласно распоряжению ведомства, российская и зарубежная вакцина будут проверяться с участием добровольцев.

После начала коронавирусной пандемии большинство стран мира стремятся создать собственные препараты не только для лечения опасного заболевания, но и для его профилактики. Разработаны собственные вакцины и учеными Российской Федерации, в стране создано сразу четыре средства для инъекций. Однако последние исследования зарубежных экспертов показывают возможность использования для инъекций не одного, а двух препаратов.

Соответствующие изучение воздействия на организм вакцин от разных производителей начнут и в России. Согласно заявлению Минздрава РФ, в испытаниях примут участие порядка 150 волонтеров. Информация о старте научной работы внесена в реестр разрешительных документов на проведение клинических испытаний. Ученые будут изучать совместимость вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт».

Финальной точкой исследований станет начало марта следующего года. В ходе работы эксперты определят иммуногенность и безопасность комбинирования российского и зарубежного средства. Вводить вакцины планируют согласно схеме «гетерологичного прайм-буста». Результаты испытаний, как пишет «Слово и дело», станут отправной точкой нового витка кампании вакцинации в России, открыв медикам новые возможности.

Источник: slovodel.com