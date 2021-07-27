Мнение: О проблемах систершипов эсминца “Дефендер”

Относительно эсминца "Дефендер" и его систершипов.

На июль 2021-го года лишь 1 из 6 эсминцев этого класса в составе британского флота находился в состоянии боеготовности. Его как раз и использовали для провокации в Черном море. Потому что больше нечем.

Британский эсминец типа 45 имеет сложную историю: их количество в составе флота был сокращено с двенадцати до девяти и, наконец, только шесть кораблей, которые страдали от очень низкой степени готовности, высоких требований к техническому обслуживанию и риска поломок при работе в теплых водах. Корабли часто критиковали за отсутствие универсальности и невысокую огневую мощь, и, несмотря на то, что они значительно больше своих аналогов, они несут лишь половину огневой мощи современных американских и японских эсминцев AEGIS – лишь часть ракет, от количества которым располагают новейшие китайские эсминцы класса Type 055 . В отличие от современных кораблей в США, Японии, Южной Кореи, Китаи и в последнее время, даже в России, Type 45 не может выполнять несколько функций и имеет небольшой ракетный арсенал, предназначенный только для противовоздушной обороны.. Конкурирующие конструкции, такие как американский класс Arleigh Burke и японский класс Maya, могут обеспечивать противоракетную оборону, противодействие судоходству, вести противолодочную войну и наносить удары крылатыми ракетами высокой точности.



Британские эсминцы типа 45

Проблемы класса Type 45 снова попали в заголовки газет, поскольку министр оборонных закупок Великобритании Джереми Куин признал, что пять из шести кораблей в настоящее время выведены из строя, и только один находится в рабочем состоянии. Четыре корабля находятся на различных стадиях обслуживания или модернизации, пятый HMS Diamond столкнулся с техническими проблемами при сопровождении авианосной ударной группы под руководством Королевского флота, которая должна быть развернута в Восточной Азии . Это откровение произошло в особенно неприятное время для Великобритании, поскольку она стремится проецировать силу к востоку от Суэцкого канала, чего не делали в течение десятилетий, причем пыталась делать это флотом который отвечает современным требованиям. Флагманский авианосец HMS Queen Elizabeth, например, полагается на истребители, которые еще далеки от готовности.даже для боя средней интенсивности имеет слишком мало истребителей, чтобы управлять даже одной эскадрильей, что вынуждает его полагаться на самолеты морской пехоты США для своих палуб, и он пострадал от серьезной вспышки COVID-19. Его систершип HMS Prince of Wales недавно пострадал от крупного затопления внутренних отсеков.



Британский эсминец типа 45 и авианосец класса Queen Elizabeth

Министерство обороны не указало причину проблем с HMS Diamond, которые вынудили его вернуться, но, скорее всего, это было связано с давними проблемами с двигателем и надежностью силовой установки, которые широко обсуждались британскими СМИ. Председатель Отборочного комитета Великобритании по обороне Тобиас Эллвуд утверждал, что уровень готовности Type 45 свидетельствует о том, что Британии нужен более крупный флот, хотя остается неясным, как размер флота может рассматриваться в качестве причины низкой надежности и сложного обслуживания. Он заявил: «Это операционная проблема. HMS Defender сейчас наш единственный действующий Type 45. Если у этого корабля возникнут проблемы с двигательной установкой, которые мы наблюдали в семействе Type 45, тогда авианосная ударная группа будет вынуждена опираться на союзника по НАТО, чтобы обеспечить защиту авианосца. Это действительно указывает на то, что нам нужен более крупный флот ».

«Неприемлемо, что доступность RN [типа 45] теперь сводится к одному кораблю», – заключил он. Столкнувшись с экономическим спадом и двумя очень серьезными экономическими кризисами в 2008 и 2020 годах, возможно, что Type 45 станет последним классом британских эсминцев, поскольку доступность замены остается под большим вопросом, а расширение флота эсминцев маловероятно.

https://militarywatchmagazine.com/article/83-percent-type-45-destroyers-non-operational – цинк

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