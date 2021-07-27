В Токио за сутки выявили рекордное число случаев инфицирования COVID

Власти Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 2848 случаев заражения новым коронавирусом, что стало рекордом соответствующего показателя.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, Предыдущий максимум был зафиксирован в столице Японии 7 января – 2520 случаев инфицирования.

Ранее во вторник на ОИ в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр достигло отметки 160.