Пекин прокомментировал спор РФ и Японии вокруг Курил

Китай считает спор вокруг Курильских островов вопросом двусторонних отношений РФ и Японии, но выступает за уважение итогов Второй мировой войны, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы видели эти сообщения. Это двусторонний вопрос РФ и Японии, должен быть урегулирован непосредственно между двумя сторонами. Вместе с тем, китайская сторона последовательно выступает за уважение и выполнение итогов мировой войны против фашизма», – сообщил на брифинге Чжао Лицзянь, передает РИА «Новости».

В понедельник Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Перед этим первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп. Однако Россия отказалась принять ноту. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД РФ для обсуждения двусторонних отношений.

Также накануне премьер Михаил Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.