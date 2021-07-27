 

ФСБ предложила запретить иностранным организациям продавать «жучки» в России

27.07.2021, 10:52, Новости дня
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ФСБ предложила запретить иностранным организациям производить, продавать и покупать «жучки» в России, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Этим документом, разработанным ФСБ, вносятся изменения в положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, передает РИА «Новости».

В частности, «проектом предусматривается норма, исключающая возможность осуществления лицензируемых видов деятельности иностранными юридическими лицами», отмечается в пояснительной записке.

«Осуществление лицензируемой деятельности иностранными юридическими лицами не допускается», – говорится в тексте самого проекта постановления.

Ранее КС признал не противоречащим Основному закону положение оспариваемой ч. 3 ст. 138 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за производство, сбыт или приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Судьи отметили, что законодательство запрещает свободный оборот такой техники. Однако ее производство и использование допускается при наличии соответствующей лицензии и в рамках оперативно-розыскной деятельности уполномоченных на то служб.  



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