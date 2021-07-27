Новый адвокат Бритни Спирс официально потребовал отстранить ее отца от опекунства

Борьба американской певицы Бритни Спирс за свободу продолжается. Вчера новый адвокат, которого ей впервые за 13 лет позволили нанять самостоятельно, Мюттью Розенгарт подал официальное ходатайство в Верховный суд Лос-Анджелеса. В документе, текст которого оказался доступен местным СМИ, выдвинуто требование отстранить отца Бритни Джейми Спирса от опекунства. В качестве аргумента адвокат привел факты, озвученные Бритни Спирс на заседании 23 июня: принуждение к работе и приему сильнодействующих препаратов, в частности, лития, а также злоупотребление своим влиянием, в том числе контроль над личной жизнью подопечной.

Возникает множество серьезных вопросов относительно возможных неправомерных поступков господина Спирса, включая конфликт интересов, злоупотребление опекунством и очевидное растрачивание состояния госпожи Спирс, – говорится в заявлении. В своем заявлении адвокат также предложил альтернативу – назначить в качестве человека, который будет следит за финансами поп-звезды Джейсона Рубина, профессионального аудитора, специалиста по управлению трастами и спорным вопросам в делах опекунства. В документе упоминается и примерное состояние Бритни Спирс, которое Розенгарт оценил в 60 миллионов долларов, из которых 56,3 миллиона – инвестиции и недвижимость, а 2,7 миллиона – наличные. Кроме того, Розенгарт напомнил суду, что Джейми Спирс “давно испытывает финансовые затруднения” и еще в 1998 году объявил о банкротстве.

Бритни Спирс

Мэттью Розенгарт, который ранее работал со звездами Голливуда, включая Бена Аффлека, Стивена Спилберга и Шона Пенна, приступил к своим обязанностям на прошлом слушании 14 июля. Он сразу дал понять, что поддерживает свою подопечную в стремлении идти до победного конца. После заседания Мэттью Розенгарт дал небольшой комментарий прессе, заверив, что будет активно добиваться в суде прекращение опеки над Спирс.

Джейми Спирс должен быть отстранен от опекунства, потому что это в интересах лица под опекой, – сказал Розенгарт. Напомним, что новый виток в деле об опекунстве над Бритни Спирс начался 23 июня, когда певица впервые за долгое время лично обратилась к суду и судье Бренде Пенни с заявлением. Поп-звезда, которая с 2008 года находится почти под полной опекой своего отца Джейми Спирса, потребовала отменить опеку и обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством. Она сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”. Бритни озвучила несколько шокирующих деталей. Например, ее “заставляли выступать” в Лас-Вегасе, даже когда она была серьезно больна, а после того, как артистка захотела уйти в творческий отпуск, ее насильственно начали “лечить” литием.