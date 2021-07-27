Новый адвокат Бритни Спирс официально потребовал отстранить ее отца от опекунства
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Борьба американской певицы Бритни Спирс за свободу продолжается. Вчера новый адвокат, которого ей впервые за 13 лет позволили нанять самостоятельно, Мюттью Розенгарт подал официальное ходатайство в Верховный суд Лос-Анджелеса. В документе, текст которого оказался доступен местным СМИ, выдвинуто требование отстранить отца Бритни Джейми Спирса от опекунства. В качестве аргумента адвокат привел факты, озвученные Бритни Спирс на заседании 23 июня: принуждение к работе и приему сильнодействующих препаратов, в частности, лития, а также злоупотребление своим влиянием, в том числе контроль над личной жизнью подопечной.
Возникает множество серьезных вопросов относительно возможных неправомерных поступков господина Спирса, включая конфликт интересов, злоупотребление опекунством и очевидное растрачивание состояния госпожи Спирс, – говорится в заявлении. В своем заявлении адвокат также предложил альтернативу – назначить в качестве человека, который будет следит за финансами поп-звезды Джейсона Рубина, профессионального аудитора, специалиста по управлению трастами и спорным вопросам в делах опекунства. В документе упоминается и примерное состояние Бритни Спирс, которое Розенгарт оценил в 60 миллионов долларов, из которых 56,3 миллиона – инвестиции и недвижимость, а 2,7 миллиона – наличные. Кроме того, Розенгарт напомнил суду, что Джейми Спирс “давно испытывает финансовые затруднения” и еще в 1998 году объявил о банкротстве.
Бритни Спирс
Мэттью Розенгарт, который ранее работал со звездами Голливуда, включая Бена Аффлека, Стивена Спилберга и Шона Пенна, приступил к своим обязанностям на прошлом слушании 14 июля. Он сразу дал понять, что поддерживает свою подопечную в стремлении идти до победного конца. После заседания Мэттью Розенгарт дал небольшой комментарий прессе, заверив, что будет активно добиваться в суде прекращение опеки над Спирс.
Джейми Спирс должен быть отстранен от опекунства, потому что это в интересах лица под опекой, – сказал Розенгарт. Напомним, что новый виток в деле об опекунстве над Бритни Спирс начался 23 июня, когда певица впервые за долгое время лично обратилась к суду и судье Бренде Пенни с заявлением. Поп-звезда, которая с 2008 года находится почти под полной опекой своего отца Джейми Спирса, потребовала отменить опеку и обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством. Она сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”. Бритни озвучила несколько шокирующих деталей. Например, ее “заставляли выступать” в Лас-Вегасе, даже когда она была серьезно больна, а после того, как артистка захотела уйти в творческий отпуск, ее насильственно начали “лечить” литием.
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