 

“Безумно красивая”. Тина Кароль показала грудь

27.07.2021, 10:28, Новости дня
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Певица, завернувшись в одеяло, позировала с закрытыми глазами и приоткрытым ртом.

“…и мир – свидетель этой любви…” – написала она.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

“Безумно красивая”, – прокомментировала подписчица bezodnia_888.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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