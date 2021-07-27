“Безумно красивая”. Тина Кароль показала грудь
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Певица, завернувшись в одеяло, позировала с закрытыми глазами и приоткрытым ртом.
“…и мир – свидетель этой любви…” – написала она.
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“Безумно красивая”, – прокомментировала подписчица bezodnia_888.
Контекст:
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
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