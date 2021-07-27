 

СБУ заявила о разоблачении схемы по продаже новорожденных за границу: “cвой” ребенок стоил $60 тыс.

27.07.2021, 10:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новорожденных “поставляли” иностранцам в рамках якобы программы суррогатного материнства, говорится в релизе. 

По данным СБУ, в состав преступной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, среди них – руководство одного из столичных центров репродуктивной медицины. 

“Собственный” ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в $60 тыс. Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Потом “свои” медики официально подтверждали “бесплодие” жены. А это – основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее – поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу”, – говорится в сообщении. 

По данным СБУ, работники центра репродуктивной медицины небрежно относились к обязанностям, в результате чего новорожденные умирали. Сколько детей так скончалось, не уточняется. 

СБУ провела обыски по месту проживания участников схемы и в медицинском центре, фигурантам производства сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Синоптики прогнозируют усиление урагана «Лаура» по мере приближения к США

05.05 / Украинок задержали в Турции за «голую» фотосессию на яхте

19.12 / Авиабазу ВВС США в Афганистане обстреляли ракетами

24.07 / “Божественная богиня”. Настя Каменских показала себя в платье с глубоким декольте и с высоким вырезом

25.07 / Под Тверью мужчина погиб от сработавшего взрывного устройства

29.09 / Пашинян пожаловался Меркель на позицию Турции по Карабаху

11.01 / Гривна к доллару укрепилась до 28,28 грн/$

01.07 / Отец Довбика после победного гола сына на Евро 2020: Не спал до 6 утра, не мог поверить. У жены слезы катились, словно горох

10.02 / Посол призвал «не питать иллюзий» в вопросе отношений России и Великобритании

15.01 / СК рассказал о случаях заказных убийств за криптовалюту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика