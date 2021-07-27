На Олимпиаде в Токио выявили более 150 случаев COVID-19

По словам организаторов, один из спортсменов – голландский теннисист, они жили в спортивной деревне. Остальные зараженные – три официальных лица, связанных с Олимпийскими играми, в том числе один подрядчик и член оргкомитета.

Из указанных семи заболевших пять прибыли были из-за границы. Всего по состоянию на 25 июля в Японию приехало 37 579 человек из других стран, отметило агентство.

Полиция Токио отдельно заявила, что COVID-19 выявили у трех офицеров, которые работали на олимпийских объектах.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Сейчас в медальном зачете лидируют США (21 медаль) и Китай (также 21 медаль). У Китая девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. У США восемь золотых и бронзовых медалей, а также пять серебряных.

На третьем месте – Япония. Украина делит 42-е место с Казахстаном и Германией, у нее три “бронзы” – в женском дзюдо, в мужском фехтовании и в стрельбе из пневматического пистолета.

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