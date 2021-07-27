“Первый раз лайкнул малыху в трусах”, “Маша, фу. Не порти ночной аппетит”. Украинские знаменитости обсудили фото Ефросининой в белье

В комментарии к публикации знаменитость рассказала о достоинствах рекламируемых ею моделей по сравнению с бельем других производителей.

На фото ведущая запечатлена в разных позах, демонстрируя особенности комплектов.

“Первый раз лайкнул малыху в трусах за долгое время”, – отреагировал на снимки Ефросининой украинский актер и ведущий Андрей Бедняков.

“Богиня”, – оценила фото ведущей украинская актриса Ольга Сумская.

“Маша, фу. Не порти мне ночной аппетит”, – написала в комментариях украинский дизайнер и стилист Ольга Слонь.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Контекст:

Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.

Ефросинина замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).

В июле 2021 года ведущая заявила, что стала лицом украинского бренда женского белья.

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