 

“Первый раз лайкнул малыху в трусах”, “Маша, фу. Не порти ночной аппетит”. Украинские знаменитости обсудили фото Ефросининой в белье

27.07.2021, 10:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В комментарии к публикации знаменитость рассказала о достоинствах рекламируемых ею моделей по сравнению с бельем других производителей.

На фото ведущая запечатлена в разных позах, демонстрируя особенности комплектов.

“Первый раз лайкнул малыху в трусах за долгое время”, – отреагировал на снимки Ефросининой украинский актер и ведущий Андрей Бедняков. 

“Богиня”, – оценила фото ведущей украинская актриса Ольга Сумская.

“Маша, фу. Не порти мне ночной аппетит”, – написала в комментариях украинский дизайнер  и стилист Ольга Слонь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Контекст:

Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.

Ефросинина замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).

В июле 2021 года ведущая заявила, что стала лицом украинского бренда женского белья.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.09 / Премьер Баварии призвал не спешить с решениями по «Северному потоку – 2»

21.09 / Студенты Киевского нацуниверситета осуждают проведение предвыборного мероприятия “Слуги народа” на территории вуза

20.07 / Саудовский король госпитализирован

24.07 / Задержан посадивший восьмилетнего сына за руль экс-участник «Дома-2»

03.12 / Трамп выступил с требованием к властям Джорджии

21.10 / Избиратели в Аризоне встретили выздоровевшего Трампа как супермена

13.11 / Ученые открыли новое семейство квазичастиц в материалах на основе графена

25.03 / Renault вывел на испытания обновлённую версию Duster

19.11 / В КСУ заявили, что работа суда не заблокирована

20.07 / Подсчитано сокращение численности населения Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика