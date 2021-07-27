Макрон во время визита на Маркизские острова получил новое имя. Видео

Местные устроили для него шоу с участием 600 танцоров и музыкантов, одетых в традиционные растительные наряды.

Кроме того, мэр коммуны Хива-Оа Жоэль Фребо дала Макрону новое имя Te Hakaiki Taha’oa, которое дословно означает “Великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко”.

Французский президент начал свою речь с приветствия несколькими словами на языке каждого острова архипелага.

Маркизские острова – архипелаг вулканического происхождения в Полинезии в центральной части Тихого океана. Относится к заморскому сообществу Франции Французская Полинезия.

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Видео: No Comment TV / YouTube

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