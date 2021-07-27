Эксперт назвал частые симптомы псориатического артрита

Главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алёна Загребнева назвала самые часты симптомы псориатического артрита. Об этом могут рассказать ногти, состояние утром и боли в спине.

Самым явным признаком развития хронического заболевания являются ногти. При появлении грибка следует незамедлительно обратиться за помощью к специалисту. Ещё одним поводом посетить ревматолога являются боли в спине. Они часто беспокоят людей в возрасте до 40 лет и имеют воспалительный ритм, при котором дискомфорт появляется при отдыхе. Всё это может указывать на псориатический артрит и требует повышенного внимания. Ещё одним побочным эффектом развития заболевания можно считать беспричинное воспаление суставов. Такая реакция организма не должна быть проигнорирована.

В завершении эксперт пояснила об утреннем пробуждении. На него также следует обратить внимание людям с подозрениями на псориатический артрит. В частности, человек, сразу после подъёма, чувствует себя скованным, и нужно время, чтобы прийти в норму. Воспаление подошвенного апоневроза, когда человеку тяжело наступить на пятку, ещё один повод обратиться к врачу, пишет интернет-издание «Слово и Дело».