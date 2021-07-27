Фанаты раскритиковали новый бюст Ани Лорак: “С каждым разом все больше”

Фанаты раскритиковали новый бюст известной певицы Ани Лорак. Они считают, что артистка сделала операцию по увеличению груди. Некоторые убеждены, что с более аккуратным бюстом исполнительница смотрелась лучше.

Ани Лорак продолжает наслаждаться отдыхом в турецком Бодруме. Она уже успела хорошо загореть. На днях знаменитость опубликовала серию фотографий, сделанную в бассейне. На снимках Ани Лорак предстала в раздельном купальнике, который идеально подчеркивает ее пышную грудь.

Фанаты сразу же обратили внимание на бюст исполнительницы. По мнению подписчиков, Ани Лорак в очередной раз легла под нож хирурга. Они считают, что ей пора остановиться и перестать увеличивать грудь. Нашлись и те, кто посчитал, что знаменитости должно быть стыдно публиковать подобные фотографии.

Ани Лорак предпочла не реагировать на негативные комментарии. Преданные фанаты восхитились красотой артистки. Они пожелали ей хорошего отдыха. К слову, в отпуск певица отправилась вместе со своей 10-летней дочерью Софией.