 

Фанаты раскритиковали новый бюст Ани Лорак: “С каждым разом все больше”

27.07.2021, 10:24, Разное
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Фанаты раскритиковали новый бюст известной певицы Ани Лорак. Они считают, что артистка сделала операцию по увеличению груди. Некоторые убеждены, что с более аккуратным бюстом исполнительница смотрелась лучше.
Ани Лорак продолжает наслаждаться отдыхом в турецком Бодруме. Она уже успела хорошо загореть. На днях знаменитость опубликовала серию фотографий, сделанную в бассейне. На снимках Ани Лорак предстала в раздельном купальнике, который идеально подчеркивает ее пышную грудь.

Фанаты сразу же обратили внимание на бюст исполнительницы. По мнению подписчиков, Ани Лорак в очередной раз легла под нож хирурга. Они считают, что ей пора остановиться и перестать увеличивать грудь. Нашлись и те, кто посчитал, что знаменитости должно быть стыдно публиковать подобные фотографии.

Ани Лорак предпочла не реагировать на негативные комментарии. Преданные фанаты восхитились красотой артистки. Они пожелали ей хорошего отдыха. К слову, в отпуск певица отправилась вместе со своей 10-летней дочерью Софией.



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