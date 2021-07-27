 

Российские фехтовальщики пожаловались на невыносимую ситуацию с допинг-тестами

27.07.2021, 9:58, Новости дня
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Первый вице-президент Федерации фехтования РФ (ФФР), главный тренер сборной РФ Ильгар Мамедов заявил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) была направлена просьба наладить процедуру допинг-тестирования и логистику на олимпийском турнире.

«После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в Международный олимпийский комитет, будет какой-то ответ. Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», – передает РИА «Новости» сслова Мамедова.

Ранее физиотерапевт национальной команды Александр Буров сообщил, что саблистка Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования и доставки в олимпийскую деревню, а рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова смогли лечь спать после олимпийского турнира в 3 часа ночи.



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