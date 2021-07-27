Военные инженеры применили роботов на крупномасштабных учениях в ЗВО

Масштабные учения инженерных войск с применением военных роботов пройдут на 12 полигонах Западного военного округа (ЗВО), сообщили в Минобороны.

«На 12 полигонах Западного военного округа, а также на участке реки Оки под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого стартовали специальные учения инженерных войск», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как уточняется, военные инженеры в ходе выполнения задач применят робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14».

«Учения проводятся в рамках подготовки к совместному стратегическому учению (ССУ) «Запад-2021» и пройдут на полигонах в Нижегородской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Воронежской и Московской областях и продлятся до 30 июля», – уточнили в Минобороны.

Всего в учениях принимают участие более 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 1,5 тыс. единиц военной техники.

Ранее в РФ создали самостоятельно воюющих боевых роботов.