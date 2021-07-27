С Украины в Европу транзитом через Грузию везли героин на 25 млн долларов

МВД Грузии приняло участие в совместной с украинскими и армянскими коллегами спецоперации по пресечению поставки в Центральную Европу 368 кг героина двумя гражданами Турции, которые взяты под стражу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как информирует МВД Грузии во вторник, правоохранители трех стран в течение восьми месяцев проводили данную операцию. Героин был спрятан в груз, который следовал из Ирана транзитом через Армению и Грузию. Стоимость изъятого наркотического вещества составляет почти 25 млн долларов, отмечает МВД.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.