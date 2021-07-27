 

Дочь Меган Маркл и принца Гарри сможет претендовать на британский престол

27.07.2021, 9:44, Разное
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Семь недель назад Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз – у супругов родилась дочь Лилибет Диана. С момента ее появления на свет вопросов о статусе и положении малышки в британской королевской семье становится все больше. Сначала СМИ сообщали, что королева Елизавета II дала свое благословение назвать правнучку ее домашним прозвищем, а потом королевские эксперты выразили мнение, что Ее Величество не могла это одобрить. То инсайдеры заявляли, что, назвав дочь в честь королевы, они хотят наладить отношения с ней и, возможно, даже вернуться в Великобританию, то Гарри объявляет о выпуске четырех книг, в том числе мемуарах о своей жизни в стенах дворца (а такая книга явно вызовет больший раскол в семье). В общем, многое было непонятно.

Масла в огонь подливал тот факт, что спустя полтора месяца после рождения девочки ее так и не включили в линию престолонаследования и не крестили по королевским традициям. Для сравнения, ее брата Арчи добавили в перечень через две недели, а младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон принца Луи – через 12 дней. Хотя всего несколько часов назад первое все же было сделано. Внимательные журналисты заметили, что на официальном сайте Букингемского дворца имя Лилибет Дианы появилось в списке претендентов на престол. По состоянию на 27 июля малышка занимает восьмое место в перечне, опережая младших сыновей королевы – принца Эндрю и принца Эдварда:

  • Принц Чарльз Уэльский
  • Принц Уильям, герцог Кембриджский
  • Принц Джордж, герцог Кембриджский
  • Принцесса Шарлотта, герцогиня Кембриджская
  • Принц Луи, герцог Кембриджский
  • Принц Гарри, герцог Сассексский
  • Мастер Арчи Маунтбеттен-Виндзор
  • Мисс Лилибет Маунтбеттен-Виндзор
  • Принц Эндрю, герцог Йоркский
  • Принцесса Беатрис, миссис Эдоардо Мапелли Моцци
  • Принцесса Евгения, миссис Джек Бруксбэнк
  • Мастер Август Бруксбэнк
  • Принц Эдвард, граф Уэссекский
  • Виконт Северн
  • Леди Луиза Маунтбеттен-Виндзор

    • Неделю назад стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют крестить дочь в Великобритании, в Виндзоре, там же, где крестили сына Арчи. Будучи последний раз в Лондоне на открытии мемориала в честь матери, принцессы Дианы, Гарри признался в своем желании провести обряд крещения дочки на родине.

    Гарри рассказал некоторым родственникам, что хочет, чтобы Лили крестили, как и ее старшего брата Арчи, в Лондоне. Он мечтает, чтобы королева присутствовала на этом важном событии, – цитирует инсайдеров Daily Mail.Тот же источник в разговоре с изданием добавил, что Гарри и Меган “с радостью ждут того момента, когда обстоятельства позволят прилететь в Лондон и крестить дочь”. Причем тогда же говорили, что Лилибет смогут внести в список претендентов на престол после крещения при условии, что церемония пройдет по всем королевским традициям. То есть в Виндзорском замке, в присутствии королевских родственников и в специальном крестильном платье. Почему ее имя внесли туда до крещения, остается загадкой.

    Меган Маркл и принц Гарри

    Напомним, 4 июня Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями – у супругов родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Малышка стала 11-й правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт Миддлтон и принца Уильяма, и сейчас находится с матерью в Америке.

    Слухи о второй беременности Меган появились еще в декабре: в канун Рождества ее и принца Гарри видели на выходе из медицинского центра в Беверли Хиллз. Внимание привлекло даже то, как они были одеты: на фоне Гарри в легких джинсах и рубашке многослойный наряд Меган из свитеров и куртки оверсайз выглядел подозрительно. В День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а 7 марта они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. После чего Букингемский дворец принял решение отстранить Меган и Гарри от королевских обязанностей.



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