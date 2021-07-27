За год действия режима прекращения огня на Донбассе потери ВСУ уменьшились в два раза – украинская делегация в ТКГ

“Год назад вступил в действие режим прекращения огня. Несмотря на многочисленные нарушения с российской стороны, результаты действия режима прекращения огня очевидны: в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019-го по июль 2020 года”, – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/321095609800856

С 27 июля 2019-го по 26 июля 2020 года вооруженные формирования России 4257 раз осуществили обстрелы украинских позиций. Погибли 88 украинских военнослужащих, 494 получили ранения. За аналогичный период с 27 июля 2020-го по 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, привели в ТКГ данные штаба операции Объединенных сил.

В ТКГ утверждают, что Украина остается верна обязательствам по политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

“Все это было оплачено высокой ценой. Украинская делегация благодарит каждого военнослужащего, кто в сложных условиях выполняет свой военный долг”, – резюмировала группа.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 26 июля, на Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня.

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