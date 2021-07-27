 

“Быстро сбросила! Молодец!” Жена Павлика показала фигуру после родов

27.07.2021, 9:34, Новости дня
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Она выбрала в разных комбинациях спортивные шорты и футболку свободного кроя, облегающие топы, джинсы, брючный костюм, укороченную рубашку. 

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

“Быстро сбросила! Молодец!” – прокомментировала подписчица natalichebo.

“Еще работать и работать”, – ответила Репяхова.

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Виктор Павлик – народный артист Украины (2016). В его дискографии 23 альбома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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