“Какое трогательное фото”. Высоцкая показала 83-летнего мужа

“Просто хорошей недели всем нам!” – написала она.

Супруги запечатлены сидящими на борту небольшого судна. Кончаловский положил голову на плечо жены.

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Публикация от Юлия Высоцкая (@juliavysotskayaofficial)

“Какое трогательное фото”, – прокомментировала подписчица valya_valentina_spb.

Контекст:

Высоцкая и Кончаловский узаконили отношения в 1998 году и обвенчались в 2019-м.

У них двое детей: Мария (1999) и Петр (2003).

Мария Кончаловская впала в кому после аварии, которая произошла в 2013 году во Франции. Арендованный Mercedes, за рулем которого был Кончаловский, столкнулся с другим автомобилем. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ранее мама актрисы призналась, что трагедия с дочерью Машей сплотила супругов. В интервью программе “Познер” на российском “Первом канале” Кончаловский заявил, что выздоровление дочери стало главной целью его жизни. Предыдущую информацию о дочери Кончаловского раскрывал в 2016 году его сын и коллега, Егор Кончаловский. Он говорил, что Маше лучше.

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