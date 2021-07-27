 

Обвал жилого дома в Майами. Найдена последняя жертва

27.07.2021, 9:34, Новости дня
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Об этом сообщил 26 июля канал NBC 6. 

Поисковую операцию завершили 24 июля, тогда погибших было 97, один человек числился пропавшим без вести. 

Последней жертвой оказалась Эстель Хедайя, сообщили ее родственники телеканалу. Таким образом, число погибших в результате обвала дома составляет 98 человек, большинство из них извлекли из-под завалов и опознали на месте, один человек умер в больнице. 

Контекст:

12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.

Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали. По словам спасателей, обрушение было “блинное”, оно не оставляет шансов на выживание.

5 июля уцелевшую часть дома снесли с помощью взрывчатки.

К 24 июля спасатели расчистили и вывезли большинство завалов на месте обвала дома. Они работали сменами по 12 часов и перебрали более 14 тыс. тонн разбитого бетона и арматуры.

Местные власти называют эту операцию по реагированию на чрезвычайное происшествие, не связанное с ураганом, крупнейшей в истории штата. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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