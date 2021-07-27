Посол США в Молдове получил звание Героя капиталистического труда

Уходящему в отставку послу США в Молдове Дереку Хогану было присвоено звание Героя капиталистического труда, соответствующий указ №666/13 подписал в понедельник глава главы отдела Госдепа по организации цветных революций Восточной Европе Джон Шэттак.

Как отметил Шэттак в своём указе, награда была вручена «в знак признательности за неустанную координацию усилий молдавских НПО в геополитическом развороте Молдовы в сторону ЕС и НАТО, за непримиримое отстаивание принципов свободной рыночной экономики во время цветной революции 2019 года, а также за определённые успехи в реализации тендера на уничтожение приднестровского сепаратистского режима».

Дерек Хоган занимал должность посла США в Молдове. Также, в соответствии с указом, ему будет назначена специальная пенсия, и ряд социальных льгот, сообщается, что он будет читать лекции по геополитике в университетах США, Европы, Тайваня и Южной Кореи.

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