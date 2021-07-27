 

Названы пять симптомов, которые указывают на опасные болезни

27.07.2021, 9:30, Разное
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Медики назвали пять симптомов, которые никогда не следует игнорировать. По их словам, наличие данных признаков может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.
Важно обращать внимание на потерю обоняния. Если присутствует данный признак, то человек, возможно, заболел коронавирусом. Нарушение обонятельной функции могут спровоцировать и иные патологии. Сенная лихорадка, синусит, грипп и простуда нередко приводят к тому, что человек не чувствует запахи.

Признаком анемии может быть постоянная усталость. Если человек постоянно пребывает в таком состоянии, то необходимо проверить состояние щитовидной железы. Не исключены болезни сердца, сахарный диабет, онкология или же целиакия.

Необходимо обращать внимание на боль, которая отдает в спину, шею или же челюсть. Эти дискомфортные ощущения могут предупреждать о сердечном приступе, в особенности у женщин. У них нередко появляется признак, похожий на сдавливании. Среди других симптомов инфаркта выделяют одышку, тошноту, рвотные позывы, головокружение.

Для людей, страдающих мигренью, вспышки света в глазах могут предупреждать о приближении очередного приступа. Данный симптом также иногда предупреждает об отслойке сетчатке. Это состояние требует немедленного обращения к врачу.

Еще одним опасным симптомом является покалывание в конечностях. Это ощущение нельзя игнорировать, поскольку может начаться невропатия, появляющаяся в результате высокого уровня сахара в крови.

Источник: www.medikforum.ru



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