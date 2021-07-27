Медики: Прием аспирина может вызывать осложнения

Медики предупредили, что самостоятельный прием аспирина без назначения врача может привести к опасным последствиям. Не исключено развитие ряда осложнений после использования препарата.

Обычно для облегчения боли люди принимают аспирин. Также этот препарат назначается при гриппе и простуде. Комментируя широкую доступность аспирина, медики обратили внимание на то, что с этим лекарственным средством нужно быть аккуратнее. Препарат может спровоцировать дефицит некоторых питательных веществ, если человек будет принимать его на постоянной основе.

В данном случае аспирин способен нарушить процесс усвоения железа, витамина С, кальция, фолиевой кислоты. Таким образом, в организме возникнет дефицит данных элементов. Бесконтрольный прием лекарственного средства повышает риск развития желудочно-кишечного кровотечения.

Аспирин допустимо принимать только по предписанию врача. Кроме того, не рекомендуется резко прекращать курс лечения данным лекарственным средством, поскольку не исключен обратный эффект в виде сгущения крови.

Источник: www.medikforum.ru