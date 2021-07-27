 

Политолог Березовец: Украинские спецслужбы похищали людей в Молдавии

27.07.2021, 9:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Киевский политический аналитик Тарас Березовец выпустил на своем ютуб-канале вроде бы шуточный ролик, где с определенной долей сарказма пытался высмеять президента Украины Владимира Зеленского, об официальной деятельности которого уже несколько дней ничего не известно. Меж тем, эксперт затронул довольно серьезную тему, заявив, что украинские спецслужбы похищали людей в Молдавии.

Березовец отметил, что Зеленский отсутствует на рабочем месте уже три дня и пошутил, что, возможно, он готовится ко встрече с президентом США Байденом, которой так долго добивался, либо же решает проблему с газопроводом “Северный поток-2”. Кроме того, политолог напомнил, что в последний раз глава Незалежной совершал официальный визит неделю назад. Он встретился в Грузии с президентом Молдавии Майей Санду.

Политолог подчеркнул, что после этой встречи был освобожден от занимаемой должности глава СВР Украины Валерий Кондратюк, а также произошли серьезные кадровые перестановки в СБУ, в частности, постов лишились два первых зама руководителя службы. Возможно, Зеленский пошел на такой шаг по просьбе Санду.

Так или иначе, Березовец заявил, что украинские спецслужбы похищали людей в Молдавии. Речь, в частности, идет об украинском судье Николае Чаусе, который при правлении Виктора Януковича выносил решения об аресте участников Майдена, а позже уехал из страны, опасаясь люстрации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Томатный сок оказался эффективным средством против болезней сердца

28.09 / «Засосало на 13 лет»: Гузеева не хотела связывать жизнь с телевидением

07.07 / Скандалы: Большая стройка в меленькой усадьбе

03.05 / Названы суммы заработков российских и зарубежных звезд в Instagram

07.09 / Подтверждена связь между употреблением белого риса и диабетом 2 типа

07.08 / Тихановская назвала свое участие в выборах президента Белоруссии глупостью

22.12 / Скандалы: Михаил Гуцериев оплатит счет за Бинбанк

07.04 / Скандалы: Эрос остановился на Енисее

12.06 / Русскоязычные жители Эстонии отметят День России в онлайн-формате

24.02 / Мнение: Челобитная к телевизору.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика