Уж полночь. Магазин интима. Бандиты, проходите мимо!

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27.07.2021, 9:08, Разное
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Не зря все-таки магазины для взрослых у нас работают денно и нощно! Где еще в полночь обделенному судьбой человеку чем-нибудь разжиться? Особенно в субботу. Причем желательно не местным товаром, а чем-то существенным в денежном эквиваленте.

Понятно, почему именно интим-магазины пользуются особым спросом у любителей легкой добычи. Не меньший соблазн придает этим торговым точкам и наличие всего одного продавца при полном отсутствии всякого присутствия охраны. Короче, лакомый кусочек для всякого обкурившегося маргинала. Вот и в Новокузнецке решил такой искатель приключений безнаказанно «срубить бабла», заглянув на огонек в аналогичный магазин.

24 июля. На часах 24:07. Эта дата войдет в анналы как победа добра над злом с помощью искусственного фаллоса. В торговом зале пусто: видать, население уже закупило предметы, жизненно необходимые для ночных «ристалищ». За конторкой одна девушка. Она разбирает возле кассы товар.

Для ночного грабителя ничто не предвещает опасности. О видеокамерах он вряд ли задумывается. Однако они там, видимо, прекрасно функционируют. Видеозапись показывает нам юношу в бейсболке. Насколько он «бледный со взором горящим», судить трудно, но заметно его явное стремление чем-то поживиться.

Молодой человек успевает лишь показать продавщице нож, как та, не растерявшись, хватает с прилавка первую попавшуюся «игрушку» и нападает на грабителя. На его несчастье в руках девушки оказывается гигантский фаллоимитатор. Размахивая своим грозным оружием, она гонит к выходу беднягу, сначала отбивающегося, а потом в ужасе прикрывающегося руками.

Наконец враг скрывается за дверью. Выручка спасена. Остается лишь подобрать пару свалившихся коробок, и порядок восстановлен. Магазин для взрослых на проспекте Металлургов может продолжать работу, пока им не заинтересуется еще какой-нибудь бандит. Будем надеяться, что он тоже будет повержен под ударами нетривиальной резиновой дубинки.

Видео отражения этой необычной попытки ограбления посредством громадного фаллоса сначала выложил какой-то тиктокер, а уж потом его разместили в Telegram-канале Daily Storm. Однако оригинал ролика из-за «принижения достоинства и издевательств» из «ТикТока» был удален. Интересно, за кого ратовала в этом случае соцсеть, не за грабителя ли?

Ненадежный источник: РИА Fognews



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