 

Глава Минспорта счел историческим результат Рылова и Колесникова

27.07.2021, 9:04, Новости дня
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Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников, завоевавшие золотую и серебряную медали Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров спиной соответственно, показали исторический результат, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Рылов стал первым россиянином за 25 лет, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов.

«Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата», – передает ТАСС слова Матыцина.

Ранее во вторник житель России Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал житель России Климент Колесников.



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