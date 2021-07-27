В РФ решили создать заменяющее асфальт и плитку дорожное покрытие

Российские разработчики приступили к созданию дорожного покрытия, которое, как предполагается, сможет заменить асфальт и тротуарную плитку, сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

В НТИ сообщили, что это должно быть «самоочищающееся природоподобное покрытие с возможностью встраивания инженерии, которое можно укладывать без тяжелой спецтехники и практически круглогодично», передает RT.

Предполагается, что «на покрытии не образуются наледь, лужи и пыль, что позволяет снизить запыленность городов и сделать их безопаснее».

Основные составляющие покрытия – галька, речной отсев, галтованный камень и агломерированный полимерный мусор. Поверхностный слой состоит из мелких фракций и заглаживается при укладке, чтобы камешки легли плотнее.

Отмечается, что ровность поверхности превосходит требования ГОСТа. Битум, асфальт и бетон не используются совсем, поэтому покрытие имеет сверхнизкий углеродный след.

Самоочищение покрытия происходит так: пыль и осадки сначала оседают на дороге, а затем быстро смываются и стекают между камнями в дренажную систему. Система дренажного отвода практически исключает засорение.

Также в это покрытие можно встраивать коммунальные и электрические магистрали, обогрев, освещение, сигнализацию, микрогенерацию электричества, парковочные датчики.

Разрабатывает технологию, которую представят на интенсиве «Архипелаг 2121», самарский стартап «МОСТОВАЯ 2.0».

Ранее в РФ захотели ограничить применение шипованной резины, объясняя это ущербом, который шипы наносят покрытию.