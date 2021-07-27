 

КНДР и Южная Корея восстановили разорванные линии связи

27.07.2021, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Разорванные летом прошлого года линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановили после соответствующей договоренности лидеров двух стран в переписке, сообщила президентская администрация Республики Корея.

По данным ведомства, связь наладили впервые за 14 месяцев с момента прекращения работы всех линий 9 июня 2020 года. Полномочные органы двух государств провели в 10.00 (04.00 мск) первый звонок, передает РИА «Новости».

«Южная и Северная Корея 27 июля в 10.00 решили восстановить бывшие разорванными все это время линии связи и провели первый звонок… Мы надеемся, что восстановление межкорейской линии связи положительно отразится на развитии и восстановлении межкорейских отношений», – заявили в пресс-службе.

Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Тогда ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Впоследствии, 16 июня 2020 года, Северная Корея взорвала само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Командующий ВМС Украины назвал мины “колоссальной угрозой” судоходству в Черном море

27.08 / “У нас один инвалид. Будет еще б…”. Житель Минска снял на видео избиения протестующих в автозаке

18.09 / “Евросолидарность” думала выдвинуть Балуха первым номером в список Киевоблсовета – Геращенко

24.07 / Общество: Почему США так недовольны секретным российским спутником

23.03 / Мины, беспилотники и внедорожники. Россия продолжает снабжать оружием боевиков на Донбассе – разведка

14.07 / В Финляндии назвали условия открытия границы с Россией

04.08 / Стефанчук рассказал, можно ли будет вернуть смертную казнь через референдум

09.07 / Лукашенко посетовал на обрушившиеся на Белоруссию «пандемии»

11.04 / Эксперты рассказали о плюсах использования кредитной карты

04.02 / Общество: Как РФ избежала коронавирусного безумия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика