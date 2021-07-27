КНДР и Южная Корея восстановили разорванные линии связи

Разорванные летом прошлого года линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановили после соответствующей договоренности лидеров двух стран в переписке, сообщила президентская администрация Республики Корея.

По данным ведомства, связь наладили впервые за 14 месяцев с момента прекращения работы всех линий 9 июня 2020 года. Полномочные органы двух государств провели в 10.00 (04.00 мск) первый звонок, передает РИА «Новости».

«Южная и Северная Корея 27 июля в 10.00 решили восстановить бывшие разорванными все это время линии связи и провели первый звонок… Мы надеемся, что восстановление межкорейской линии связи положительно отразится на развитии и восстановлении межкорейских отношений», – заявили в пресс-службе.

Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Тогда ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Впоследствии, 16 июня 2020 года, Северная Корея взорвала само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон.