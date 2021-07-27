 

Психиатрическая больница им. Алексеева начала подготовку военных экспертов для российских телешоу

27.07.2021, 8:51, Разное
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Минздрав России одобрил авторскую методику реабилитации душевнобольных, разработанную специалистами больницы им. Алексеева. Здесь пациентам дают профессию телевизионного военного эксперта.

О необходимости давать пациентам профессию, которая даст им опору в жизни, говорил ещё великий московский психиатр Пётр Кащенко, имя которого Алексеевская больница носила в советские годы. Однако обычно больным шизофренией давали какую-то простую работу – они клеили коробки, сколачивали ящики или плели сетки. Развитие технологий снизило потребность в ручном труде, однако повысило спрос на экспертные оценки.

– Эту технологию мы обкатывали с 2014 года. Сначала готовили политологов. Получалось прекрасно – наши пациенты становились постоянными экспертами не только НТВ или Рен-ТВ, но и Первого канала. Сейчас политологи не так востребованы, зато у нас просто с руками рвут военных аналитиков, сами понимаете, какие времена теперь, – рассказал доктор Арон Маргулис.

Цель психосоциальной реабилитации – использовать особенности личности больного для формирования профессиональных навыков. Лучшие кандидаты в военные аналитики – пациенты с персекуторной паранойей, или манией преследования. Психиатры смещают акцентуацию пациента с собственной личности на государство, заставляя его ощущать, как агрессивный блок НАТО преследует Россию. Лучше всего, чтобы в паре с таким экспертом работал пациент с инвенторной паранойей, или бредом изобретательства. Таким пациентам удаются рассказы о новом, высокоэффективном оружии, например, ракетах «Циркон».

Имена выпускников программы психиатры не раскрывают, но говорят, что лишь единицы спикеров ток-шоу не являются их пациентами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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