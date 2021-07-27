 

На Мальте спасли группу из более 40 мигрантов

27.07.2021, 8:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мигрантов доставили на Мальту на патрульном катере, их нашли в поисково-спасательной зоне страны. Мигранты были в бедственном положении, отметило издание. 

По словам очевидцев, среди прибывших был один младенец. Издание сообщило, что 14 июля прибыла еще одна группа мигрантов, в составе которой было 78 человек. Вместе с этой группой были обнаружены трое мертвых мигрантов.

Неправительственная организация Alarm уточнила в Twitter, что группа мигрантов, в которой было около 50 человек, покинули сирийский город Хомс два дня назад, у них не было топлива, воды и еды.

* 50 people in distress in Malta SAR!
The boat is drifting and they left Khoms two days ago, they have no more fuel, no water & no food. Several people have severe injuries from shots received when they were reaching #Libya.
They need immediate rescue! @Armed_Forces_MT, act now! pic.twitter.com/VeE5ldfhXy

— Alarm Phone (@alarm_phone) July 25, 2021

По сведениям организации, несколько человек получили тяжелые травмы от выстрелов, полученных по прибытию в Ливию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / В Подмосковье уменьшили число коек для коронавирусных больных

18.12 / В РФ создали материал для «самозалечивающихся» дорог

31.10 / NBC – между семьёй и карьерой — на волне эпидемии женщины всё чаще остаются без работы

30.07 / Отбивших у сотрудника ДПС пьяного водителя жителей Чувашии наказали

14.01 / Раскрыты имена агентов ЦРУ, отторгавших Литву от СССР

15.03 / “Зеленский не понял, что происходило. Его полностью дезинформировали”. Гордон и Бутусов о провале спецоперации по вагнеровцам

19.02 / Компания PocketBook выпустила новую электронную книгу

26.11 / Пушков оценил идею Бундесвера говорить с Россией с «позиции силы»

21.02 / В Великобритании намерены предложить первую прививку от коронавируса всем взрослым до конца июля – Джонсон

05.12 / Общество: Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика