 

На трассе Одесса – Киев автобус из Молдовы столкнулся с зерновозом. Есть погибший и несколько пострадавших

27.07.2021, 8:40, Новости дня
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Автобус ехал из Молдовы, авария произошла около 4.00 возле поселка Любашевка Подольского района Одесской области. В рейсовом автобусе находилось 20 пассажиров, уточнили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине, отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что движение автомобилей на 309-м км трассы Одесса – Киев временно затруднено.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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