На трассе Одесса – Киев автобус из Молдовы столкнулся с зерновозом. Есть погибший и несколько пострадавших
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Автобус ехал из Молдовы, авария произошла около 4.00 возле поселка Любашевка Подольского района Одесской области. В рейсовом автобусе находилось 20 пассажиров, уточнили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине, отмечается в сообщении.
В полиции добавили, что движение автомобилей на 309-м км трассы Одесса – Киев временно затруднено.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет