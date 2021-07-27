На трассе Одесса – Киев автобус из Молдовы столкнулся с зерновозом. Есть погибший и несколько пострадавших

Автобус ехал из Молдовы, авария произошла около 4.00 возле поселка Любашевка Подольского района Одесской области. В рейсовом автобусе находилось 20 пассажиров, уточнили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине, отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что движение автомобилей на 309-м км трассы Одесса – Киев временно затруднено.

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