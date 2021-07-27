 

Ученые доказали пользу кофе в борьбе с раком

27.07.2021, 8:36, Разное
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Ученые доказали, что кофе может быть полезен при борьбе с раком. Чашка данного напитка не только бодрит по утрам, но и снижает риск развития ряда заболеваний.
По словам исследователей, кофеин снижает риск развития рака горла и ротовой полости. В эксперименте приняли участие более 900 тысяч человек. Участники выпивали в день четыре чашки кофе. Риск наступления летального исхода от онкологической болезни у них был на 49% меньше, если сравнивать с теми, кто не употреблял данный напиток. Регулярное поступление кофеина в организм снижает частоту рецидива рака простаты, груди, эндометрия.

Кроме того, кофе помогает предотвратить камни в почках. В исследовании научных сотрудников приняли участие 217 тысяч человек. Результаты показали, что риск развития данной патологии был ниже у тех, кто регулярно пил бодрящий напиток.

Считается, что одна чашка в кофе в день защищает от наступления сахарного диабета второго типа. Кроме того, исследователи провели анализ влияния кофеина на возможное наступление инсульта. В рамках исследования они наблюдали за 34 тысячами женщин, которые не страдали сердечно-сосудистыми патологиями. Результаты показали, что риск наступления инсульта у них снижался на 22-25%.

Источник: profile.ru



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