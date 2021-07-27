Врач Емельянов рассказал, когда МакSим восстановится после комы

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27.07.2021, 8:36, Разное
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Врач-реаниматолог Сергей Емельянов в ходе общения с журналистами рассказал, когда певица МакSим восстановится после комы, в которой провела около полутора месяцев. Он убежден, что после длительного медикаментозного сна могут быть последствия.
Вчера певица МакSим пришла в сознание после длительной комы. В медикаментозный сон ее ввели медики, чтобы организм сосредоточил силы на борьбе с болезнью. Как только показатели здоровья исполнительницы улучшились, ее вывели из комы. Марина Абросимова реагирует на все происходящее, пребывая в сознании.

По словам врача Сергея Емельянова, артистке нужно от недели до нескольких месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни. Если отсутствуют сопутствующие заболевания, воздействующие на мозг, прогноз является, скорее всего, положительным.

Когда пациента отключают от ИВЛ, наступает так называемый «синдром отмены». За время пребывания под аппаратом легкие человека расслабляются, поскольку привыкают к регулярному поступлению кислорода. Органу необходимо время, чтобы вернуться в тонус.

Напомним, что певица МакSим попала в больницу в середине июня с двусторонней пневмонией. Перед госпитализацией артистка сдавала несколько тестов на коронавирус, но все они показали отрицательный результат.

Источник: vm.ru



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