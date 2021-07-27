Молодой муж Анны Седоковой уехал от нее жить в США

Молодой муж популярной российской певицы Анны Седоковой Янис Тимма уехал от нее жить в США. 29-летний спортсмен не смог найти работу в РФ.

Анна Седокова на некоторое время осталась одна в Москве. Ее супруг из-за проблем с работой решил отправиться жить в США. Пара уверяет, что не рассталась. В то же время надолго Седокова не может уехать к мужу в Штаты, поскольку в РФ у нее очень работы.

Янис Тимма приехал в Москву два года назад. У латышского спортсмена был контракт с баскетбольным клубом «Химки». На одном из мероприятий он познакомился с Анной Седоковой, в прошлом году пара тайно расписалась.

Многие стали замечать, что Янис Тимма стал играть хуже. Спортсмена перестали включить в основной состав, все больше времени он проводил в запасе. Ходили слухи, что семейная жизнь баскетболиста сказалась на его физической форме. В феврале руководство клуба расторгло контакт с Тиммой досрочно.

Пока в США Тимма оттачивает свои навыки. Он будет тренироваться в лагере NBA в августе. Супруг Анны Седоковой надеется, что после этого сможет найти себе команду. В частности, он рассчитывает на контракт с Orlando Magic. Не так давно артистка признавалась, что год содержала супруга, поскольку ему не платили заработную плату. Ей пришлось существенно пересмотреть свои расходы.

Источник: www.kp.ru