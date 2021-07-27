 

Войну в Афганистане назвали ошибкой почти половина американцев

27.07.2021, 8:10, Новости дня
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Почти половина граждан США (47%) придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане было ошибкой, информирует американский социологический институт Gallup.

Социологи приводят данные опроса, проведенного с 6 по 21 июля. Результаты исследования основаны на опросе 1007 граждан старше 18 лет в 50 штатах США и округе Колумбии, погрешность составляет четыре процента c вероятностью 95%.

Gallup проводит этот опрос с 2001 года. В 2014 году 49% американцев назвали войну в Афганистане ошибкой, что стало самым большим показателем, передает РИА «Новости».

Мнения расходятся в зависимости от партийной принадлежности, в 2021 году 56% демократов и 29% республиканцев заявили, что они считают войну США в Афганистане ошибкой. При этом, в мае 2011 года менее половины демократов назвали войну ошибкой, после того как основателя террористической группировки «Аль-Каида» Усаму бен Ладена убили в Пакистане.

В минувшее воскресенье командующий Центральным командованием ВС США, генерал Кеннет Маккензи заявил, что Соединенные Штаты не прекратят наносить авиаудары по движению «Талибан (признано террористическим и запрещено в России). При этом в прошлый вторник талибы заявили о готовности искать компромисс в Афганистане.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.



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