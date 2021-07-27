 

Число убийств в Петербурге снизилось до уровня 1980-х

27.07.2021, 8:10, Новости дня
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Число ежегодно совершаемых в Санкт–Петербурге тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, значительно снизилось за последние десять лет, а по числу совершенных убийств город по итогам прошлого года вернулся на уровень 1980–х годов, сообщила первый замруководителя регионального СК Марина Парастаева.

«Можно говорить о том, что за последние 10 лет криминогенная обстановка на территории Санкт–Петербурга по совершению тяжких и особо тяжких преступлений, подследственных СК РФ, существенно улучшилась. Если еще в 2011 году в Санкт–Петербурге было зарегистрировано 312 убийств, то в 2016 году уже 212, а в 2020–м – 149, что сопоставимо с ситуацией «благополучных» 80–х годов», – передает ТАСС слова Парастаевой.

Она также отметила, что с 2011 года вдвое сократилось число преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть – со 141 до 63 в 2020 году. Добиться такого результата, по ее словам, удалось за счет эффективной работы по расследованию преступлений, а также из–за профилактических мероприятий.

Первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу отметила, что, несмотря на такую статистику, всего в прошлом году в Санкт–Петербурге было зарегистрировано почти 23 тыс. «тяжких и особо тяжких преступлений, что на 37% больше, чем в 2019 году». «Необходимо отметить, что львиная доля данных преступлений – это так называемые киберпреступления, относящиеся к подследственности органов полиции», – сказала собеседница агентства.

При этом, по мнению Парастаевой, такой рост числа киберпреступлений не связан с пандемией коронавируса. «Правильнее говорить о проникновении интернета и компьютерных технологий во все сферы жизни, их распространении, что неминуемо приводит к тому, что все большая часть преступлений совершается с применением указанных технологий. Причем преступниками используются самые передовые технические наработки, и меры по обеспечению безопасности зачастую не поспевают за ними», – добавила замглавы следственного управления.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире бывшего адмирала флота РФ Леонида Лобанова тел его 84-летней жены и 56-летнего сына. Как сообщают источники в правоохранительных органах, у жертв были вспороты животы и перерезано горло, но до смерти убийца бил их сковородкой. Ранее один из соседей отставного адмирала рассказал, что женщина «не по-матерински любила своего сына», о чем мог узнать ее супруг и «в состоянии дикого аффекта совершть эту расправу».



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