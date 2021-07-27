Синоптики предупредили о наступлении опасной погоды

Сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик, также прогнозируется экстремально высокая водность на Амуре, на Таймыре аномальная жара, а на севере Якутии – холод, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что «холодные воздушные массы, которые идут через Урал, через Поволжье с севера, они приводят к тому, что в этих регионах очень неприятная ситуация», передает РИА «Новости».

«В большинстве северокавказских республик сильный дождь, гроза, град и подъем уровня воды горных рек. В Сибирском регионе, где очень часто меняется погода. Сейчас там прогнозируется в Томской области опасное явление – сильный дождь, гроза, ветер. В Новосибирской, Кемеровской, Алтайском крае ветер до 25 метров в секунду. Это опасный ветер. Это не просто ветер, сильный дождь, гроза и град», – указал синоптик.

Уточняется, что 27-28 июля на юге Сибири – в Хакасии, в центре и на юге Красноярского края опасные погодные явления – очень сильный дождь, гроза, град, ветер.

«По-настоящему холодная погода будет на Урале и в Томской, Омской, Новосибирской областях», – добавил Вильфанд.

Также опасный подъем реки продолжается на Амуре: «Волна, перемещающаяся по Амуру, плюс сильные дожди. Такой водности Амура еще не было, она экстремально высокая (…) На всем протяжении Амура либо превышение неблагоприятных отметок, либо опасных».

По прогнозам метеорологов, сильная жара будет в Эвенкии и на Таймыре, около 28 градусов. На севере Якутии – на 8-10 градусов ниже нормы.

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