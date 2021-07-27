Акции связанных со скейтбордингом японских компаний выросли после победы японцев на Олимпиаде

25 июля в Токио прошли первые в истории Олимпиады мужские соревнования по скейтбордингу. В них “золото” завоевал 22-летний японец Юто Хоригомо.

На следующий день состоялись женские соревнования, “золото” и “бронзу” в них взяли еще две японки – 13-летняя Момидзи Нисия и 16-летняя Фуна Накаяма.

После этих побед акции японской компании Morito Co., занимающейся распространением скейтбординга, выросли на 12%.

Кроме того, акции компании-владельца соцсети Mixi, чье подразделение спонсирует обладателя золота Хоригомо, продемонстрировали наибольший за семь недель рост – 2,8%.

Рост акций наблюдался даже косвенно у компаний, напрямую не связанных со скейтбордингом. Так, акции компании – торговца замороженными морепродуктами Hohsui Corp. подскочили на 9,5%, а объем торговли ими на 4000% превысил средние дневные показатели последних трех месяцев. Здание и логотип этой компании были хорошо видны на заднем фоне церемонии награждения медалями скейтбординга Нисии и Хоригомо в парке городского спорта Ариаке в Токио.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Сейчас в медальном зачете лидируют США – у них восемь золотых, три серебряные и восемь бронзовые медали. На втором месте Япони, на третьем – Китай. Украина делит 42 место с Казахстаном и Германией, у нее три “бронзы” – в женском дзюдо, в мужском фехтовании и в стрельбе из пневматического пистолета.

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