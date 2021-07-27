На Донбассе боевики 15 раз нарушили “тишину”. Семеро военных ВСУ ранены – штаб ООС

“Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, одного – средней тяжести, пяти – удовлетворительное”, – рассказал в пресс-центре.

В ООС уточнили, что вблизи населенного пункта Водяное, что у Донецка, боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

У Авдеевки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении села Галициновка враг применял артиллерию калибра 122 мм, а неподалеку Опытного – минометы калибра 82 мм.

У Старогнатовки боевики обстреливали позиции ВСУ из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм, а в районе Пивденного – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, в направлении Каменки – из станковых противотанковых гранатометов.

У Широкиного российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

27 июля зафиксировано два нарушения режима прекращения огня – вблизи Золотого-4 (стреляли из минометов калибра 120 мм) и Водяного, что у Донецка (из минометов калибра 120 мм).

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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