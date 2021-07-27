 

Настя Каменских разочаровала поклонников призывом к благотворительности: “Давайте приумножать добро”

27.07.2021, 7:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица Настя Каменских разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой пояснила подписчикам о своем очередном благотворительном поступке. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
Вопреки обыкновению, исполнительница в своей свежей публикации воздержалась от демонстрации пикантных нарядов, представ перед посетителями микроблога в весьма скромном свитере простой вязки. Впрочем, даже довольно пуританский стиль одежды не помешал красотке порадовать подписчиков внушительным размером своего бюста. Размещенный фотоснимок Настя Каменских сопроводила пространной тирадой, в которой пояснила фанатам, что пару недель назад создала благотворительную компанию на сайте одного из фондов. Пользуясь широкими возможностями популярной соцсети, поп-звезда, в свою очередь, призвала подписчиков к аналогичным благотворительным поступкам. В частности, она предложила зашедшим на страницу создать фандрейзинговую компанию в помощь малышам. “Давайте приумножать добро и дальше! Давайте вместе делать добрые дела!” – резюмировала хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что немало подписчиков оказались разочарованными – отчасти от скромности образа певицы, но более от не весьма эпатажной тематики публикации. Представители данной категории фолловеров отметили, что в настоящее время их больше интересует вопрос вероятной беременности Каменских, традиционно муссируемый в Сети в последнее время. Впрочем, большинство поклонников, напротив, выразили полную солидарность с доброжелательным призывом любимицы, весьма высоко оценив и приятное преображение в её внешности. К слову, в течение лишь первых пары часов после опубликования пост набрал более 40 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.03 / Мнение: Памятник Грете Тунберг

25.09 / В Москву возвращаются ограничения из-за коронавируса

05.11 / Для Google и Twitter могут ввести штрафы за цензуру российских СМИ

29.09 / Московские школьники уйдут на каникулы из-за коронавируса – подробности

18.08 / В Токио 79 человек скончались из-за сильной жары

08.01 / «Под пальмами»: Орбакайте провела Рождество в Майами с Киркоровым и солистами Little Big

11.05 / Левиафана чрево забурлило

22.12 / Пленники темных сил: История из Шотландии, где сжигали людей, живших в доме с полтергейстом

31.03 / Мнение: Опять – Среда, опять – Шоколадница!

10.06 / Мнение: Обреченные генералы…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика