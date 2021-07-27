Настя Каменских разочаровала поклонников призывом к благотворительности: “Давайте приумножать добро”

Популярная певица Настя Каменских разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой пояснила подписчикам о своем очередном благотворительном поступке. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

Вопреки обыкновению, исполнительница в своей свежей публикации воздержалась от демонстрации пикантных нарядов, представ перед посетителями микроблога в весьма скромном свитере простой вязки. Впрочем, даже довольно пуританский стиль одежды не помешал красотке порадовать подписчиков внушительным размером своего бюста. Размещенный фотоснимок Настя Каменских сопроводила пространной тирадой, в которой пояснила фанатам, что пару недель назад создала благотворительную компанию на сайте одного из фондов. Пользуясь широкими возможностями популярной соцсети, поп-звезда, в свою очередь, призвала подписчиков к аналогичным благотворительным поступкам. В частности, она предложила зашедшим на страницу создать фандрейзинговую компанию в помощь малышам. “Давайте приумножать добро и дальше! Давайте вместе делать добрые дела!” – резюмировала хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что немало подписчиков оказались разочарованными – отчасти от скромности образа певицы, но более от не весьма эпатажной тематики публикации. Представители данной категории фолловеров отметили, что в настоящее время их больше интересует вопрос вероятной беременности Каменских, традиционно муссируемый в Сети в последнее время. Впрочем, большинство поклонников, напротив, выразили полную солидарность с доброжелательным призывом любимицы, весьма высоко оценив и приятное преображение в её внешности. К слову, в течение лишь первых пары часов после опубликования пост набрал более 40 тысяч “лайков”.