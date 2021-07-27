 

Целая семья вынуждена жить на балконе из-за поселившегося в доме призрака

27.07.2021, 6:49, Разное
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В городе Репонж (Франция) семья живет на балконе своего дома, так как они уверяют, что внутри квартиры есть призраки.

Дэвид, Патрисия и двое их детей недавно переехали в свой новый дом, но вскоре их дочь стала замечать, что с ними проживает кто-то еще: она заявила, что чувствует присутствие призраков в доме.

Она якобы обнаружила какие-то странные движения в доме и тут же сообщила об этом родителям. Они решили, что это девочка просто фантазировала, однако спустя некоторое время сами убедились, что это все было на самом деле. В квартире наблюдалась явная паранормальная активность.

Семья вынуждена жить на балконе из-за поселившегося в доме призракаМестным СМИ французская семья рассказала, что телевизор в доме включался сам по себе, телефон неожиданно замерзал, а посуда издавала странные звуки. Все началось с черных теней, а затем события стали разворачиваться дальше.

В квартиру был приглашен медиум, который сообщил жильцам, что в здесь обитает дух женщины, скончавшейся в этом месте в девятнадцатом веке. Он также рассказал им, что этот призрак хочет, чтобы семья покинула дом, поэтому пугает их своими действиями.

Так как у семьи не было больше средств на еще один переезд, они решили жить на балконе, пока проблема будет решена. В настоящее время они проживают как бездомные в своем собственном доме, ожидая конкретных действий от компании, владеющей недвижимостью.

Вместе с тем, обслуживающие дом работники, уверяют, что в доме нет никакой паранормальной активности. Более того, в этом доме до этого проживали два арендатора, и ни у кого не было подобных проблем.



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