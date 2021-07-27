 

Мнение: Развитие переворота в Тунисе. 26.07.2021

27.07.2021, 6:36, Разное
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О развитии государственного переворота в Тунисе.

1. Президент страны отправил в отставку министра обороны Туниса. Подозревался в нелояльности.
2. В стране введен месячный комендантский час с 19-00 до 6 утра. Движение люди и машин без соответствующих документов запрещено.
3. Военные силой закрыли офис катарской "Аль-Джазиры" в столице Туниса.
4. Работников министерств, включая премьер-министра не допускают до рабочих мест. Аналогичным образом заблокирован парламент.
5. Саудовская Аравия фактически поддержала государственный переворот и пожелала Тунису процветания и стабильности.
6. США заняли каучуковую позицию, заявив, что "обеспокены ситуацией в Тунисе". Когда надо, США очень легко могут не называть переворот переворотом.
7. Президент Туниса намерен начать процесс освобождения от должностей губернаторов, с привлечением некоторых из них к ответственности.
8. Больших столкновений пока что нет, ситуация находится под контролем армии, спецслужб и полиции, которые пока что выполняют приказы президента.
9. Турция заявила, что обеспокоена ситуацией в Тунисе и не сомневается в том, что народ Туниса преодолеет нынешнее испытание. Также состоялись телефонные переговоры между Турцией и Саудовской Аравией по поводу событий в Тунисе.


И так. для понимания. Спикер парламента Туниса Ганнуши и Джордж Сорос. Ганнуши приехал в Тунис из Британии, где жил до 2011 года именно в результате событий Арабской весны, которую продвигал Сорос.

Источник: Colonel Cassad



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