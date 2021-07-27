 

“Не было лета солнечнее”: Лиза Арзамасова впечатлила поклонников стильным образом

27.07.2021, 5:54, Разное
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Популярная актриса Лиза Арзамасова разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала подписчикам элегантное и весьма недешевое одеяние. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от фолловеров.
Некоторое время назад звезда сериала “Папины дочки” объявила почитателям своего артистического таланта о временном уходе со сцены – красотка ожидает ребенка от своего супруга, известного фигуриста Ильи Авербуха. Однако декретный отпуск вовсе не стал причиной исчезновения Лизы Арзамасовой из поля зрения её поклонников, ведь она регулярно публикует в своем микроблоге фото и видеопубликации, демонстрирующие яркие и нежные образы. Не стал исключением и свежий пост: на размещенном фотоснимке хозяйка аккаунта позирует на фоне античного интерьера, облаченная в легкое светлое шифоновое платье, украшенное пестрыми цветами. К слову, согласно данным профильного источника, данный наряд имеет немалую стоимость. “Не было лета солнечнее”, – таким романтичным слоганом сопроводила фото Арзамасова.

Стоит отметить, что фотография вызвала у фолловеров весьма восторженные эмоции. Впрочем, основной причиной такой реакции стал, главным образом, не наряд красавицы, а её позитивный светлый образ. В частности, многие поклонники заявили, что считают Лизу Арзамасову одной из самых нежных и вдохновляющих российских актрис, назвав телезвезду “солнечным” человеком.



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